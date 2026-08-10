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Domy nad morzem na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
109
Paralimni
233
Protaras
155
Deryneia
6
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Odkryj ten przestronny i pięknie utrzymany dom w popularnym obszarze przybrzeżnym Kapparis. …
$731,725
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Dom 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Odkryj ten przestronny i pięknie utrzymany dom w popularnym obszarze przybrzeżnym Kapparis. …
$731,725
Zostaw prośbę
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Typy nieruchomości w Famagusta.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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