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Mieszkania w górach na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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12 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Położony w spokojnym cul- de- sac w bardzo sought- after obszarze Agia Fila, ten przestronny…
$3,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy rzadką okazję do posiadania luksusowego penthouse z dwoma sypialniami, idealni…
$554,209
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Podnieść swój styl życia z tym oszałamiającym 2-pokojowe penthouse znajduje się na trzecim p…
$559,271
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy rzadką okazję do posiadania luksusowego penthouse z dwoma sypialniami, idealni…
$554,209
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament z jedną sypialnią w pożądanym Agios Athanasios Touris…
$472,452
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj niezrównany luksus i nowoczesne mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym, znajduje s…
$426,938
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Podnieść swój styl życia z tym oszałamiającym 2-pokojowe penthouse znajduje się na trzecim p…
$559,271
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament w pożądanym Agios Athanasios - Obszar turystyczny. Te…
$489,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj niezrównany luksus i nowoczesne mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym, znajduje s…
$426,938
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowa rezydencja z siłownią blisko plaży i centrum miasta, Agios Athanasios, Cypr Oferujemy …
$603,365
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Osiedle o niskim standardzie z malowniczym widokiem, Agios Athanasios, Cypr Oferujemy apart…
$260,071
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna rezydencja z widokiem panoramicznym w prestiżowej okolicy, Agios Athanasios, Cyp…
$236,144
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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