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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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67 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$452,128
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Doświadcz luksusu życia w tym wyjątkowym 2-pokojowym apartamencie na piętrze, z prywatnym og…
$559,581
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$583,583
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tym pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami, po…
$490,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$598,709
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Doświadczenie eleganckie, współczesne życie w jednym z najbardziej strategicznych i tętniący…
$455,741
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Odkryj ten premium under- construction 2-pokojowe mieszkanie w bardzo południe Agios Athanas…
$989,343
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$475,314
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$808,559
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$573,707
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Niewykończona luksusowa willa w Agios Athanasios, 3 piętra, 4 sypialnie, 5 łazienek i wspani…
$1,50M
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Przedstawiamy wspaniały apartament z dwoma sypialniami położony na 1 piętrze nowoczesnego ro…
$507,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy rzadką okazję do posiadania luksusowego penthouse z dwoma sypialniami, idealni…
$554,209
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$1,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$454,148
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Podnieść swój styl życia z tym oszałamiającym 2-pokojowe penthouse znajduje się na trzecim p…
$559,271
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Przeżyj szczyt nowoczesnego luksusu mieszkającego w ekskluzywnym apartamencie na piętrze z 3…
$876,869
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy rzadką okazję do posiadania luksusowego penthouse z dwoma sypialniami, idealni…
$554,209
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament z jedną sypialnią w pożądanym Agios Athanasios Touris…
$472,452
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj główną prywatną posiadłość w Limassol 's suught- after Panthea Area. Ten wspaniały ro…
$553,115
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj niezrównany luksus i nowoczesne mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym, znajduje s…
$426,938
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Projekt oferuje imponujące 7 pięter, w sumie 26 elegancko urządzone apartamenty, 1 willa i 1…
$807,651
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Podnieść swój styl życia z tym oszałamiającym 2-pokojowe penthouse znajduje się na trzecim p…
$559,271
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj główną prywatną posiadłość w Limassol 's suught- after Panthea Area. Ten wspaniały ro…
$553,115
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Przeżyj szczyt nowoczesnego luksusu mieszkającego w ekskluzywnym apartamencie na piętrze z 3…
$876,869
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$477,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Przedstawiamy wspaniały apartament z dwoma sypialniami położony na 1 piętrze nowoczesnego ro…
$507,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tym pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami, po…
$490,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Odkryj ten premium under- construction 2-pokojowe mieszkanie w bardzo południe Agios Athanas…
$998,584
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Odkryj nowoczesny luksus w tym wyjątkowym 2-pokojowym apartamencie na piętrze, idealnie poło…
$524,968
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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