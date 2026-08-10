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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 17/37
Rising high above the shimmering Mediterranean, this exquisite three-bedroom residence embod…
$3,57M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
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Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/4
Ten nowoczesny apartament, położony na prestiżowych wzgórzach Agios Athanasios, łączy elegan…
$2,64M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/4
Projekt blokowy 2R znajduje się w spokojnych wzgórzach Germasogeia, Limassol, oferuje spokoj…
$438,265
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Piętro 5/37
Ta znakomita, trzypokojowa rezydencja, która wznosi się wysoko nad musującym Morzem Śródziem…
$3,18M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 212 m²
Three bedroom penthouse whole floor apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, wi…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 192 m²
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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z Widok na góry
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