Nowe budynki na sprzedaż w Sweti Włas

Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,030
Rok realizacji 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!🔹 Nowoczesny budynek piętrowy🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)🔹 Przestronne tarasy z widokiem🔹 Otw…
