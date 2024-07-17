Mieszkanie w nowym budynku ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI

🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!
🔹 ♪ Gotowy do domu?
🔹 Bez opłat za obsługę!
🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu
🔹 Sąsiedztwo
🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!
🔹 Cena od 95 590 €
💎 W kompleksie:
✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы
✅ Terytorium Zakdetalia, controly dostupa
✅ Przestrzenie parkingowe i magazynowe
✅ Dział Architektury i Jakości Stylnya
✅ W Peschay dominacje: morze, garbarski dwór, park wodny, sportowe mieszkania, supermarket
🔥 ACTIA!
Up.102
🎁 Sub-prime: Taras 11.4 m2 + stawka (10 000 €zapłacono!)
Up.204
🎁 Sub-prime: pożar na 11 000 €
📄 Planery i planery
📍 Kompleks