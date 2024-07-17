  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI

Nesebyr, Bułgaria
12
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27350
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Miasteczko
    Nesebyr

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!

🔹 ♪ Gotowy do domu?
🔹 Bez opłat za obsługę!
🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu
🔹 Sąsiedztwo
🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!
🔹 Cena od 95 590 €

💎 W kompleksie:

✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы
✅ Terytorium Zakdetalia, controly dostupa
✅ Przestrzenie parkingowe i magazynowe
✅ Dział Architektury i Jakości Stylnya
✅ W Peschay dominacje: morze, garbarski dwór, park wodny, sportowe mieszkania, supermarket

🔥 ACTIA!

  • Up.102
    🎁 Sub-prime: Taras 11.4 m2 + stawka (10 000 €zapłacono!)

  • Up.204
    🎁 Sub-prime: pożar na 11 000 €

📄 Planery i planery

📍 Kompleks

Lokalizacja na mapie

Nesebyr, Bułgaria

