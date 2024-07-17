  1. Realting.com
Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Bjała, Bułgaria
ID: 27543
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Varna
  • Okolica
    Byala
  • Miasteczko
    Bjała

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

O kompleksie

Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.

  • Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miasta.

  • Rozwiązanie architektoniczne: przestronne tarasy z widokiem na morze i góry.

  • Atmosfera: ekologicznie czysty obszar, spokój i cisza, harmonia z naturą.

2. Następny wpis: Byala Sun Residence 8

🌅 Początek sprzedaży: przytulny kompleks z 66 apartamentami i 4 wejściami.

  • Widok: ze wszystkich apartamentów otwiera panoramę morza i zielonych wzgórz.

  • Studio, 1-2 i 3-pokojowe apartamenty z wykończeniem pod klucz

  • Przestronne tarasy z widokiem na morze

  • Basen odkryty i teren rekreacyjny

  • Parkowanie, nadzór wideo i kontrola dostępu

  • Bogaty krajobraz, teren krajobrazowy

  • Sprzedaż bezpośrednio od inwestora (bez prowizji)

  • Możliwość raty

  • Atrakcyjność inwestycyjna: wynajem przez cały rok

4. Ceny i warunki

  • Studio - od 49,660 euro z VAT

  • 1 pokojowe apartamenty - z 77,781 €z VAT

  • Ceny obejmują ukończenie przed etapem "key"

  • Zakończenie budowy: czerwiec 2028

  • Elastyczne systemy płatności

5. Złożona infrastruktura

  • Baseny dla dorosłych i dzieci

  • Miejsce odpoczynku i grill

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Otwarty parking

  • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo

  • Wi- Fi, wygodne obszary wspólne

6. Lokalizacja i środowisko

  • Plaża - 200 m

  • Centrum Byala - 800 m

  • Lotnisko Warna - 58 km

  • W pobliżu sklepy, restauracje, obiekty kulturalne

  • Atrakcje naturalne: Plaża Caradere, Białe klify, zatoczki i wzgórza

7. Dla inwestorów i kupujących

  • Idealny do wynajęcia (lato i okrągłe lata)

  • Wymagane dla rodzin z dziećmi i zagranicznych nabywców

  • Prospekt wzrostu cen przed zakończeniem budowy

  • Możliwość zakupu bezpośrednio od dewelopera bez prowizji

✨ Byala Sun Residence 8 to miejsce, gdzie można żyć nad morzem, cieszyć się harmonią lub inwestować w przyszłość.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 38.0 – 67.0
Cena za m², USD 1,354 – 1,520
Cena mieszkania, USD 57,770 – 90,739
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 97.0
Cena za m², USD 1,491
Cena mieszkania, USD 144,663

Lokalizacja na mapie

Bjała, Bułgaria
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

