Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.
Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miasta.
Rozwiązanie architektoniczne: przestronne tarasy z widokiem na morze i góry.
Atmosfera: ekologicznie czysty obszar, spokój i cisza, harmonia z naturą.
🌅 Początek sprzedaży: przytulny kompleks z 66 apartamentami i 4 wejściami.
Widok: ze wszystkich apartamentów otwiera panoramę morza i zielonych wzgórz.
Studio, 1-2 i 3-pokojowe apartamenty z wykończeniem pod klucz
Przestronne tarasy z widokiem na morze
Basen odkryty i teren rekreacyjny
Parkowanie, nadzór wideo i kontrola dostępu
Bogaty krajobraz, teren krajobrazowy
Sprzedaż bezpośrednio od inwestora (bez prowizji)
Możliwość raty
Atrakcyjność inwestycyjna: wynajem przez cały rok
4. Ceny i warunki
Studio - od 49,660 euro z VAT
1 pokojowe apartamenty - z 77,781 €z VAT
Ceny obejmują ukończenie przed etapem "key"
Zakończenie budowy: czerwiec 2028
Elastyczne systemy płatności
5. Złożona infrastruktura
Baseny dla dorosłych i dzieci
Miejsce odpoczynku i grill
Plac zabaw dla dzieci
Otwarty parking
Kontrola dostępu i bezpieczeństwo
Wi- Fi, wygodne obszary wspólne
6. Lokalizacja i środowisko
Plaża - 200 m
Centrum Byala - 800 m
Lotnisko Warna - 58 km
W pobliżu sklepy, restauracje, obiekty kulturalne
Atrakcje naturalne: Plaża Caradere, Białe klify, zatoczki i wzgórza
7. Dla inwestorów i kupujących
Idealny do wynajęcia (lato i okrągłe lata)
Wymagane dla rodzin z dziećmi i zagranicznych nabywców
Prospekt wzrostu cen przed zakończeniem budowy
Możliwość zakupu bezpośrednio od dewelopera bez prowizji
✨ Byala Sun Residence 8 to miejsce, gdzie można żyć nad morzem, cieszyć się harmonią lub inwestować w przyszłość.