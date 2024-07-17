Kompleks mieszkalny FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!
🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!
🔹 Nowoczesny budynek piętrowy
🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność
🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)
🔹 Przestronne tarasy z widokiem
🔹 Otwarty parking z możliwością zakupu miejsca
🔹 Czyste wykończenie "pod klucz", meble na życzenie
🔹 Brak opłat alimentacyjnych
🏷️ Obecne propozycje (drugie piętro):
W górę. Nr 3 - 65.11 m2 - 99,900 €
W górę. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €
W górę. Nr 5 - 66.72 m2 - 104,900 €
➕ Planowanie z przestronnymi kuchniami - salony i balkony
📍 Lokalizacja:
✅ 400m do plaży
✅ 250 m do stadionu
✅ 450m do supermarketu
✅ 600 m do centrum miasta
✅ 1.5 km do przystani jachtu Sveti Vlas
✅ Cała infrastruktura miejska znajduje się w odległości spaceru
💰 Elastyczny plan płatności:
2000 EUR - rezerwa
40% do marca 2025 r.
30% - styczeń 2026 r.
30% - grudzień 2026 r. (przy rejestracji nieruchomości)
Fairview Vlas jest harmonią natury i komfortu, idealny do rekreacji, stałego pobytu i inwestycji.
📲 Napisz do nas, aby uzyskać plany, cenę i zwiedzanie kompleksu!