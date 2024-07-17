  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Kompleks mieszkalny FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,030
8
ID: 27351
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Miasteczko
    Sweti Włas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!

🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!

🔹 Nowoczesny budynek piętrowy
🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność
🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)
🔹 Przestronne tarasy z widokiem
🔹 Otwarty parking z możliwością zakupu miejsca
🔹 Czyste wykończenie "pod klucz", meble na życzenie
🔹 Brak opłat alimentacyjnych

🏷️ Obecne propozycje (drugie piętro):

  • W górę. Nr 3 - 65.11 m2 - 99,900 €

  • W górę. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €

  • W górę. Nr 5 - 66.72 m2 - 104,900 €
    ➕ Planowanie z przestronnymi kuchniami - salony i balkony

📍 Lokalizacja:

✅ 400m do plaży
✅ 250 m do stadionu
✅ 450m do supermarketu
✅ 600 m do centrum miasta
✅ 1.5 km do przystani jachtu Sveti Vlas
✅ Cała infrastruktura miejska znajduje się w odległości spaceru

💰 Elastyczny plan płatności:

  • 2000 EUR - rezerwa

  • 40% do marca 2025 r.

  • 30% - styczeń 2026 r.

  • 30% - grudzień 2026 r. (przy rejestracji nieruchomości)

Fairview Vlas jest harmonią natury i komfortu, idealny do rekreacji, stałego pobytu i inwestycji.

📲 Napisz do nas, aby uzyskać plany, cenę i zwiedzanie kompleksu!

Lokalizacja na mapie

Sweti Włas, Bułgaria

