Kompleks mieszkalny FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!

🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!

🔹 Nowoczesny budynek piętrowy

🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność

🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)

🔹 Przestronne tarasy z widokiem

🔹 Otwarty parking z możliwością zakupu miejsca

🔹 Czyste wykończenie "pod klucz", meble na życzenie

🔹 Brak opłat alimentacyjnych

🏷️ Obecne propozycje (drugie piętro):

W górę. Nr 3 - 65.11 m2 - 99,900 €

W górę. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €

W górę. Nr 5 - 66.72 m2 - 104,900 €

➕ Planowanie z przestronnymi kuchniami - salony i balkony

📍 Lokalizacja:

✅ 400m do plaży

✅ 250 m do stadionu

✅ 450m do supermarketu

✅ 600 m do centrum miasta

✅ 1.5 km do przystani jachtu Sveti Vlas

✅ Cała infrastruktura miejska znajduje się w odległości spaceru

💰 Elastyczny plan płatności:

2000 EUR - rezerwa

40% do marca 2025 r.

30% - styczeń 2026 r.

30% - grudzień 2026 r. (przy rejestracji nieruchomości)

Fairview Vlas jest harmonią natury i komfortu, idealny do rekreacji, stałego pobytu i inwestycji.

📲 Napisz do nas, aby uzyskać plany, cenę i zwiedzanie kompleksu!