  4. Kompleks mieszkalny Premium klass na pobereze Bolgarii

Kompleks mieszkalny Premium klass na pobereze Bolgarii

Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,089
3
ID: 27580
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Miasteczko
    Sweti Włas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Luksusowe życie na wybrzeżu

Gotowy na letni sezon 2027!

Oszałamiające przestronne studio, 1 i 2 pokojowe apartamenty i penthouses

Kto nie chce cieszyć się niezapomnianym życiem letnim na plaży?

Mesmeryzujące zachody słońca, dobrze wyposażone wnętrza i wspaniałe terytorium apartamentowca czekają na Ciebie. Wszystko to w wielkim miejscu z widokiem na magiczne Morze Czarne i oszałamiającą panoramę całej zatoki kurortu Sunny Beach - piękne o każdej porze dnia.

Czy lubisz pływać, bodyboarding lub po prostu relaks na miękkiej piaszczystej plaży z rodziną, lokalizacja oznacza, że zarówno plaża i fale są dosłownie 100 metrów od drzwi.

Ośrodek jest prawdziwym rajem na rodzinne wakacje, oferując dwa baseny słodkowodne, baseny dla dzieci i zapierające dech w piersiach zjeżdżalnie wodne. Latem jest 7-dniowy program animacji hotelu apartamentowego-.

Kompleks znajduje się w zachodniej części Sveti Vlas, w odległości spaceru od wszystkich malowniczych plaż miasta i jacht klub Dinevi Marina, a także zaledwie 5 minut jazdy od promenady Sunny Beach. Kawiarnie plażowe, przytulne restauracje, dyskoteki, bary i nocne życie na wybrzeżu są zaledwie kilka minut.

Jest to rzadka i niepowtarzalna okazja: przytulne, stylowe, luksusowe apartamenty w wspaniałej lokalizacji, w pobliżu centrum Sveti Vlas i zaledwie 5 minut od nocnego życia Sunny Beach.

Idealny zarówno dla inwestycji, jak i stałego lub sezonowego zamieszkania, dzięki połączeniu kluczowych czynników: doskonała lokalizacja, wysokiej jakości konstrukcja i starannie zaprojektowane wnętrza.

Apartamenty są wynajmowane z wykończeniami i pełnym wyposażeniem, w pełni gotowe do życia lub wynajęcia.

Kompleks jest przeznaczony do całorocznego życia.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 44.5 – 62.0
Cena za m², USD 3,193 – 3,488
Cena mieszkania, USD 155,201 – 197,954
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 39.3
Cena za m², USD 3,232
Cena mieszkania, USD 127,089

Lokalizacja na mapie

Sweti Włas, Bułgaria
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

