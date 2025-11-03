Kompleks mieszkalny Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Apartamenty w Barnie nad morzem 124; Asparukhovo nad morzem 124; Opóźnienie 0% nad morzem 124; Brak konserwacji
📍Bułgaria, Barna - Dzielnica Acparukhovo
Nowoczesny kompleks mieszkalny w zielonej dzielnicy Varna, obok morza, parku i całej infrastruktury miejskiej.
🏢 Kompleks.
🏠 Planowanie i przestrzeń kosmiczna
🔹 Studios - od 47.37 m2
🔹 Dwupokojowe apartamenty - od 58.42 m2
🔹 Apartamenty z trzema sypialniami - z 95.05 m2
💰 Ceny
od 1200 €/ m2 do 1,450 €/ m2
(Koszt zależy od podłogi, obszaru i widoku)
💳 Warunki zakupu
🔥80% zniżki od płatności
🌿 Infrastruktura w pobliżu
✔ Sklepy LIDL, Villa, SVA
✔ Przedszkole i szkoła
✔ Park Asparukhovo
✔ Centrum medyczne
✔ Przystanki autobusowe i trolejbusowe
✔ Asparuhovo Beach - okolica
🗓 Termin zakończenia budowy
📌Lipiec 2028
📞 Dodatkowo.
📲Napisz lub zadzwoń - wyślę plany, obliczenia i dostępne opcje.