  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Kompleks mieszkalny Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

Kompleks mieszkalny Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

Varna, Bułgaria
od
$84,134
;
12
Zostawić wniosek
ID: 33237
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Varna

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌊 Apartamenty w Barnie nad morzem 124; Asparukhovo nad morzem 124; Opóźnienie 0% nad morzem 124; Brak konserwacji

📍Bułgaria, Barna - Dzielnica Acparukhovo
Nowoczesny kompleks mieszkalny w zielonej dzielnicy Varna, obok morza, parku i całej infrastruktury miejskiej.


🏢 Kompleks.

  • Nowy kompleks mieszkalny z nowoczesną architekturą
  • Parkingi podziemne i naziemne
  • Cichy, zielony obszar z panoramy
  • Brak opłat alimentacyjnych
  • Apartamenty są wynajmowane zgodnie z bułgarskim standardem państwa (BDS)
  • Doskonałe do zakwaterowania i inwestycji


🏠 Planowanie i przestrzeń kosmiczna

🔹 Studios - od 47.37 m2
🔹 Dwupokojowe apartamenty - od 58.42 m2
🔹 Apartamenty z trzema sypialniami - z 95.05 m2


💰 Ceny

od 1200 €/ m2 do 1,450 €/ m2
(Koszt zależy od podłogi, obszaru i widoku)


💳 Warunki zakupu

  • 🔒 Depozyt - 2000 €
  • Płatność zaliczkowa - 30%
    (Wypłacalne w ciągu 1 miesiąca od wpłaty)
  • 📆 Bezinteresowne raty do końca budowy


🔥80% zniżki od płatności

  • Studio - - 4000 €
  • Dwuosobowy pokój - - 5000 €
  • Trzy sypialnie - - 6000 €


🌿 Infrastruktura w pobliżu

✔ Sklepy LIDL, Villa, SVA
✔ Przedszkole i szkoła
✔ Park Asparukhovo
✔ Centrum medyczne
✔ Przystanki autobusowe i trolejbusowe
✔ Asparuhovo Beach - okolica


🗓 Termin zakończenia budowy

📌Lipiec 2028


📞 Dodatkowo.

  • Wybór mieszkań na cele budżetowe i cele (na żywo / czynsz / inwestycje)
  • Konsultacje online i zdalna transakcja
  • Aktualizacja planów i cen - na życzenie

📲Napisz lub zadzwoń - wyślę plany, obliczenia i dostępne opcje.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 63.0
Cena za m², USD 1,335
Cena mieszkania, USD 83,710

Lokalizacja na mapie

Varna, Bułgaria
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebyr, Bułgaria
od
$60,349
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bułgaria
od
$84,134
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Pokaż wszystko Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Rok realizacji 2026
🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!🔹 ♪ Gotowy do domu?🔹 Bez opłat za obsługę!🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu🔹 Sąsiedztwo🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!🔹 Cena od 95 590 €💎 W kompleksie:✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы✅ Ter…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebyr, Bułgaria
od
$60,349
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 39 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌴 Apartamenty na morzu w Bułgarii - sprzedaż📍 The Sun Coast • Fregat Rayon🏖 5- 10 minut spacerem do plaży💥 Rzadka oferta na początku budowy - najlepsze ceny i wybór układów⭐Kluczowe aktywa✔ Nieruchomość w pobliżu morza✔ Cichy obszar w pobliżu plaży i infrastruktury✔ Nadaje się na wakacje, wy…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Rok realizacji 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - nowy dom nad morzem w St. Vlas!🏡 Przytulny kompleks butikowy zaledwie 400 metrów od plaży!🔹 Nowoczesny budynek piętrowy🔹 Tylko 10 apartamentów - dla tych, którzy cenią sobie prywatność🔹 Apartamenty z 1 i 2 sypialniami (od 58 m2 do 110 m2)🔹 Przestronne tarasy z widokiem🔹 Otw…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Bułgaria
Gdzie najlepiej mieszkać w Bułgarii? 5 najbardziej przytulnych i obiecujących miast, do których warto się przeprowadzić
03.11.2025
Gdzie najlepiej mieszkać w Bułgarii? 5 najbardziej przytulnych i obiecujących miast, do których warto się przeprowadzić
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
17.07.2024
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
Wyświetlić wszystkie publikacje