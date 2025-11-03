  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Nesebyr
  4. Kompleks mieszkalny Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Kompleks mieszkalny Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Nesebyr, Bułgaria
od
$60,349
;
3
Zostawić wniosek
ID: 33130
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Miasteczko
    Nesebyr

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌴 Apartamenty na morzu w Bułgarii - sprzedaż

📍 The Sun Coast • Fregat Rayon
🏖 5- 10 minut spacerem do plaży

💥 Rzadka oferta na początku budowy - najlepsze ceny i wybór układów

⭐Kluczowe aktywa

✔ Nieruchomość w pobliżu morza
✔ Cichy obszar w pobliżu plaży i infrastruktury
✔ Nadaje się na wakacje, wynajem i inwestycje
✔ Nowa budowa, nowoczesne planowanie
✔ Możliwość bezinteresownych rat

🏡Dostępne opcje i ceny

Studio
• od 38 m2
• Cena od 51,560 dolarów

Apartament z 1 sypialnią
• od 57 m2
• Cena od 74,760 dolarów

Apartamenty z balkonem, duże okna i wygodne układy.
Nadaje się do użytku osobistego i wynajmu w sezonie.

🚩Dostępność i aktualne podłogi są określone podczas stosowania

💳Plan płatności

• Depozyt - 2000 €
30% - pierwsza rata, wypłacona w ciągu 1 miesiąca od wpłaty
• Bezinteresowne raty do końca budowy

✔ Bez nadpłaty.
✔ Przezroczyste warunki
✔ Wygodne do zakupu bez pełnej kwoty na początku

🏢O projekcie

• Nowoczesny budynek mieszkalny w formacie ośrodka
• Winda, wysokiej jakości materiały, efektywność energetyczna
• Obszar ochrony
• Nadaje się do życia przez cały rok
• Możliwość późniejszej dzierżawy

📍Lokalizacja - Fregat powiat

• Spacer do morza i plaż
• Sklepy, kawiarnie, restauracje w pobliżu
• Komfortowa komunikacja z centrum ośrodka
• Jeden z najbardziej popularnych obszarów Sunny Beach

💼Spółka

✔ Wybór apartamentów do Państwa celów
✔ Doradztwo inwestycyjne i leasingowe
✔ Pełne wsparcie transakcji
✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy

📞Pisz albo dzwonisz.
Wyślę układy, aktualne podłogi i pomogę zarezerwować mieszkanie za cenę początkową.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 38.8
Cena za m², USD 1,555
Cena mieszkania, USD 60,349

Lokalizacja na mapie

Nesebyr, Bułgaria
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebyr, Bułgaria
od
$60,349
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Pokaż wszystko Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 38–97 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miast…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 67.0
58,125 – 91,296
Mieszkanie 2 pokoi
97.0
145,552
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 39–62 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe życie na wybrzeżuGotowy na letni sezon 2027!Oszałamiające przestronne studio, 1 i 2 pokojowe apartamenty i penthousesKto nie chce cieszyć się niezapomnianym życiem letnim na plaży?Mesmeryzujące zachody słońca, dobrze wyposażone wnętrza i wspaniałe terytorium apartamentowca czekają …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Pokaż wszystko Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Rok realizacji 2026
🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!🔹 ♪ Gotowy do domu?🔹 Bez opłat za obsługę!🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu🔹 Sąsiedztwo🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!🔹 Cena od 95 590 €💎 W kompleksie:✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы✅ Ter…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Bułgaria
Gdzie najlepiej mieszkać w Bułgarii? 5 najbardziej przytulnych i obiecujących miast, do których warto się przeprowadzić
03.11.2025
Gdzie najlepiej mieszkać w Bułgarii? 5 najbardziej przytulnych i obiecujących miast, do których warto się przeprowadzić
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
17.07.2024
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
Wyświetlić wszystkie publikacje