Kompleks mieszkalny Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Apartamenty na morzu w Bułgarii - sprzedaż

📍 The Sun Coast • Fregat Rayon

🏖 5- 10 minut spacerem do plaży

💥 Rzadka oferta na początku budowy - najlepsze ceny i wybór układów

⭐Kluczowe aktywa

✔ Nieruchomość w pobliżu morza

✔ Cichy obszar w pobliżu plaży i infrastruktury

✔ Nadaje się na wakacje, wynajem i inwestycje

✔ Nowa budowa, nowoczesne planowanie

✔ Możliwość bezinteresownych rat

🏡Dostępne opcje i ceny

Studio

• od 38 m2

• Cena od 51,560 dolarów

Apartament z 1 sypialnią

• od 57 m2

• Cena od 74,760 dolarów

Apartamenty z balkonem, duże okna i wygodne układy.

Nadaje się do użytku osobistego i wynajmu w sezonie.

🚩Dostępność i aktualne podłogi są określone podczas stosowania

💳Plan płatności

• Depozyt - 2000 €

30% - pierwsza rata, wypłacona w ciągu 1 miesiąca od wpłaty

• Bezinteresowne raty do końca budowy

✔ Bez nadpłaty.

✔ Przezroczyste warunki

✔ Wygodne do zakupu bez pełnej kwoty na początku

🏢O projekcie

• Nowoczesny budynek mieszkalny w formacie ośrodka

• Winda, wysokiej jakości materiały, efektywność energetyczna

• Obszar ochrony

• Nadaje się do życia przez cały rok

• Możliwość późniejszej dzierżawy

📍Lokalizacja - Fregat powiat

• Spacer do morza i plaż

• Sklepy, kawiarnie, restauracje w pobliżu

• Komfortowa komunikacja z centrum ośrodka

• Jeden z najbardziej popularnych obszarów Sunny Beach

💼Spółka

✔ Wybór apartamentów do Państwa celów

✔ Doradztwo inwestycyjne i leasingowe

✔ Pełne wsparcie transakcji

✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy

📞Pisz albo dzwonisz.

Wyślę układy, aktualne podłogi i pomogę zarezerwować mieszkanie za cenę początkową.