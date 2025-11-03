Kompleks mieszkalny Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Apartamenty na morzu w Bułgarii - sprzedaż
📍 The Sun Coast • Fregat Rayon
🏖 5- 10 minut spacerem do plaży
💥 Rzadka oferta na początku budowy - najlepsze ceny i wybór układów
⭐Kluczowe aktywa
✔ Nieruchomość w pobliżu morza
✔ Cichy obszar w pobliżu plaży i infrastruktury
✔ Nadaje się na wakacje, wynajem i inwestycje
✔ Nowa budowa, nowoczesne planowanie
✔ Możliwość bezinteresownych rat
🏡Dostępne opcje i ceny
Studio
• od 38 m2
• Cena od 51,560 dolarów
Apartament z 1 sypialnią
• od 57 m2
• Cena od 74,760 dolarów
Apartamenty z balkonem, duże okna i wygodne układy.
Nadaje się do użytku osobistego i wynajmu w sezonie.
🚩Dostępność i aktualne podłogi są określone podczas stosowania
💳Plan płatności
• Depozyt - 2000 €
30% - pierwsza rata, wypłacona w ciągu 1 miesiąca od wpłaty
• Bezinteresowne raty do końca budowy
✔ Bez nadpłaty.
✔ Przezroczyste warunki
✔ Wygodne do zakupu bez pełnej kwoty na początku
🏢O projekcie
• Nowoczesny budynek mieszkalny w formacie ośrodka
• Winda, wysokiej jakości materiały, efektywność energetyczna
• Obszar ochrony
• Nadaje się do życia przez cały rok
• Możliwość późniejszej dzierżawy
📍Lokalizacja - Fregat powiat
• Spacer do morza i plaż
• Sklepy, kawiarnie, restauracje w pobliżu
• Komfortowa komunikacja z centrum ośrodka
• Jeden z najbardziej popularnych obszarów Sunny Beach
💼Spółka
✔ Wybór apartamentów do Państwa celów
✔ Doradztwo inwestycyjne i leasingowe
✔ Pełne wsparcie transakcji
✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy
📞Pisz albo dzwonisz.
Wyślę układy, aktualne podłogi i pomogę zarezerwować mieszkanie za cenę początkową.