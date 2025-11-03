Mieszkanie w nowym budynku Solemare by the Sea

Ten kompleks mieszkalny składa się z 174 apartamentów, w tym studia, jeden, dwa, i trzypokojowe apartamenty, wszystkie zaprojektowane do wysokich standardów. Projekt oferuje rozległą infrastrukturę biznesową i rekreacyjną, aby pomieścić wielu mieszkańców i odwiedzających, niezależnie od tego, czy są oni odwiedzani w celach rekreacyjnych czy biznesowych.

Budynek sam w sobie łączy europejskie i współczesne wpływy architektoniczne, spełniając najwyższe standardy konesera piękna i komfortu, w połączeniu z funkcjonalnością i wygodą nowoczesnej technologii.

Zakończenie budowy do maja 2026 r.

Główne cechy i udogodnienia

- Duży odkryty basen

- W pełni wyposażona siłownia

- Luksusowe centrum spa

- Restauracja

- Batonik

- Kids club

- Sklepy wygody

- Recepcja

- 24- godzinna ochrona

- Sale konferencyjne