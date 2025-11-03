  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Solemare by the Sea

Mieszkanie w nowym budynku Solemare by the Sea

Aheloy, Bułgaria
od
$64,926
VAT
;
6
ID: 33274
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Pomorie
  • Miasteczko
    Aheloy

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Ten kompleks mieszkalny składa się z 174 apartamentów, w tym studia, jeden, dwa, i trzypokojowe apartamenty, wszystkie zaprojektowane do wysokich standardów. Projekt oferuje rozległą infrastrukturę biznesową i rekreacyjną, aby pomieścić wielu mieszkańców i odwiedzających, niezależnie od tego, czy są oni odwiedzani w celach rekreacyjnych czy biznesowych.

Budynek sam w sobie łączy europejskie i współczesne wpływy architektoniczne, spełniając najwyższe standardy konesera piękna i komfortu, w połączeniu z funkcjonalnością i wygodą nowoczesnej technologii.

Zakończenie budowy do maja 2026 r.

Główne cechy i udogodnienia

- Duży odkryty basen

- W pełni wyposażona siłownia

- Luksusowe centrum spa

- Restauracja

- Batonik

- Kids club

- Sklepy wygody

- Recepcja

- 24- godzinna ochrona

- Sale konferencyjne

Lokalizacja na mapie

Aheloy, Bułgaria

Aheloy, Bułgaria
od
$64,926
VAT
