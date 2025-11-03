Mieszkanie w nowym budynku Solemare by the Sea

Ten kompleks mieszkalny składa się z 174 apartamentów, w tym studia, jeden, dwa, i trzypokojowe apartamenty, wszystkie zaprojektowane do wysokich standardów. Projekt oferuje rozległą infrastrukturę biznesową i rekreacyjną, aby pomieścić wielu mieszkańców i odwiedzających, niezależnie od tego, czy są oni odwiedzani w celach rekreacyjnych czy biznesowych.
Budynek sam w sobie łączy europejskie i współczesne wpływy architektoniczne, spełniając najwyższe standardy konesera piękna i komfortu, w połączeniu z funkcjonalnością i wygodą nowoczesnej technologii.
Zakończenie budowy do maja 2026 r.
Główne cechy i udogodnienia
- Duży odkryty basen
- W pełni wyposażona siłownia
- Luksusowe centrum spa
- Restauracja
- Batonik
- Kids club
- Sklepy wygody
- Recepcja
- 24- godzinna ochrona
- Sale konferencyjne