  2. Bułgaria
  3. Varna

Nowe budynki na sprzedaż w Varna

Byala
1
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 38–97 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miast…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 67.0
57,731 – 90,676
Mieszkanie 2 pokoi
97.0
144,564
Invest Cafe
