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Nowe budynki na sprzedaż w Obwód Wlora

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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albania
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Centrum Saranda 124; 4 minuty od morzaW samym sercu Sarandy, w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów z natychmiastowym dostępem do wszystkich usług, struktura hotelu o bardzo wysokim potencjale inwestycyjnym jest oferowana na sprzedaż, idealny do przekształcenia w nowoczesny i ekskluzywn…
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Investment Realty Group
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Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio na sprzedaż w DhermiPowierzchnia werandy 44,6 m2Green Terrace Residence to najnowszy projekt na Riwierze Albańskiej,z bardzo korzystną lokalizacją w pobliżu wybrzeża Dhermiu i Palasa.Projekt ten jest połączeniem zieleni, niesamowitego widoku wybrzeża i jakości konstrukcji z normami eu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
655,670
Agencja
Investment Realty Group
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Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Pokaż wszystko Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Orikum, Albania
od
$96,701
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–131 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Apartament z jedną sypialnią przy plaży na sprzedaż w Radhime Vlora, Albania - idealny na wakacje z basenem i wysokim standardem. Idealnie położony, tuż przy plaży, w nowym ośrodku Twin Resort. Zaprojektowany w każdym detalu, aby zapewnić Państwu wysoką jakość, innowacyjność, elegancję i kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0 – 94.0
212,559 – 326,294
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
423,316
Agencja
Albania Property Group
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Agencja
Albania Property Group
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TekceTekce
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Gjilek, Albania
od
$1,42M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na zgłoszenie
Pran diellit
Agencja
Lux-Albania Home
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Lux-Albania Home
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Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
od
$1,19M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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English
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
od
$354,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–237 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
91.0 – 165.0
387,207 – 924,674
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
1,14M
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOKACJAPołożony w samym sercu Orikum, w strefie katastralnej nr. 3140, Orikum Bay Residences pojawia się jako nowy punkt odniesienia dla życia przybrzeżnego - doskonała mieszanka śródziemnomorskiego uroku, tradycji architektonicznej i nowoczesnego komfortu.Obszar ten, ukształtowany przez tra…
Agencja
Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
179,445 – 457,887
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
312,077
Bliźniak
91.0
370,332
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albania
od
$272,351
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
1 + 1 apartament o powierzchni 77 m ² oferuje się na sprzedaż, znajduje się na parterze kompleksu Sun Palace, Vlorë. Rozmieszczenie: Sun Palace, Vlorë Status: W trakcie budowy, jeszcze nie ukończona Cena: €3000 / m ² Apartament składa się z: 1 sypialni Pokój dzienny ze zintegrowaną kuchnią 1…
Agencja
Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
od
$279,003
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartament w budowie, położony na pierwszym piętrze prestiżowej rezydencji, idealny do mieszkania lub sezonowej inwestycji wynajmu.🔹 Powierzchnia całkowita: 97 m ²🔹 Podłoga: 1🔹 Status: W trakcie budowy🔹 Uprzywilejowana pozycja w miejscu zamieszkania🔹 Blisko morza i obszarów turyst…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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English
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
🌊🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 W PORCIE, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 2600 euro / m2📐 Powierzchnia: 83,66 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Obecnie w budowie.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turystykę…
Agencja
DES Real Estate
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DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
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DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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DES Real Estate
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Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$521,027
🆕🏢 ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY W PORCIE, VLORA🏷 Cena: 465,000 EUR / ogółem🏗 Obecnie w budowie.✔ Położony w jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów w centrum Vlora, z korzystną pozycją dla biznesu, wysoki ruch i maksymalnej ekspozycji.📐 Środowisko znajduje się na parterze i m…
Agencja
DES Real Estate
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DES Real Estate
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