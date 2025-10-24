  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Willa Green Coast 2

Willa Green Coast 2

Palase, Albania
Cena na żądanie
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33339
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Himare
  • Miasteczko
    Himare
  • Wioska
    Palase

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EUR
Willa premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów przybrzeżnych Albanii.
🔹 Powierzchnia podłogi: 99.09 m ²
🔹 Powierzchnia pierwszego piętra: 75.29 m ²
🔹 Weranda Powierzchnia: 49.41 m ²
🔹 Powierzchnia basenu: 34.41 m ²
🔹 Powierzchnia działki: 329.59 m ²
🔹 Parking: 2 miejsca parkingowe
🔹 Lokalizacja: Drugi rząd od morza
🔹 Cena: 1,000.000 EUR
Willa jest obecnie w budowie, co zapewnia nową markę z nowoczesną architekturą i standardami wysokiej jakości. Jego doskonała lokalizacja nad morzem w ramach Green Coast 2 sprawia, że jest idealnym miejscem na luksusową rezydencję lub inwestycje wysokiej rentowności.

Lokalizacja na mapie

Palase, Albania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Agencja
Al Imobiliare
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Al Imobiliare
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje