Willa Green Coast 2

LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EUR

Willa premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów przybrzeżnych Albanii.

🔹 Powierzchnia podłogi: 99.09 m ²

🔹 Powierzchnia pierwszego piętra: 75.29 m ²

🔹 Weranda Powierzchnia: 49.41 m ²

🔹 Powierzchnia basenu: 34.41 m ²

🔹 Powierzchnia działki: 329.59 m ²

🔹 Parking: 2 miejsca parkingowe

🔹 Lokalizacja: Drugi rząd od morza

🔹 Cena: 1,000.000 EUR

Willa jest obecnie w budowie, co zapewnia nową markę z nowoczesną architekturą i standardami wysokiej jakości. Jego doskonała lokalizacja nad morzem w ramach Green Coast 2 sprawia, że jest idealnym miejscem na luksusową rezydencję lub inwestycje wysokiej rentowności.