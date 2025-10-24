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Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Premium z Widokiem na Morze w Sarandzie

Gjashte, Albania
od
$248,758
od
$277,683/m²
;
23
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ID: 38077
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 591046
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 12.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Sarande
  • Miasteczko
    Saranda
  • Wioska
    Gjashte

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Ares 4 – Apartamenty Premium z Widokiem na Morze w Sarandzie

Ares 4 to najnowsza inwestycja z cenionej serii Ares, zlokalizowana w malowniczym nadmorskim mieście Saranda. Projekt obejmuje 37 wysokiej jakości apartamentów rozmieszczonych na czterech kondygnacjach, łącząc nowoczesną architekturę, wysoki standard wykonania oraz wyjątkową lokalizację na Albańskiej Riwierze.

Położenie budynku gwarantuje spektakularne panoramiczne widoki na Morze Jońskie, wyspę Korfu oraz zatokę Sarandy. Ares 4 został zaprojektowany zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów zainteresowanych nieruchomością o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Do dyspozycji mieszkańców będzie 50 miejsc parkingowych, w tym miejsca wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych. Budynek zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdy apartament zostanie przekazany w wysokim standardzie wykończenia, obejmującym płytki podłogowe w całym mieszkaniu, w pełni wykończone łazienki, armaturę sanitarną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz pomalowane ściany. Na etapie budowy nabywcy będą mogli wybrać kolorystykę ścian, płytki oraz wyposażenie łazienki, tworząc wnętrze dopasowane do własnych potrzeb.

Ares 4 stanowi doskonałą okazję inwestycyjną oraz idealne miejsce na apartament wakacyjny lub całoroczne zamieszkanie nad morzem.

Plan płatności: 35% po podpisaniu aktu notarialnego, 30% po zakończeniu stanu surowego budynku, 30% przy odbiorze kluczy oraz 5% po zakończeniu inwestycji i przekazaniu certyfikatu.

 

Lokalizacja na mapie

Gjashte, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
Al Imobiliare
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