Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Premium z Widokiem na Morze w Sarandzie

Ares 4 – Apartamenty Premium z Widokiem na Morze w Sarandzie

Ares 4 to najnowsza inwestycja z cenionej serii Ares, zlokalizowana w malowniczym nadmorskim mieście Saranda. Projekt obejmuje 37 wysokiej jakości apartamentów rozmieszczonych na czterech kondygnacjach, łącząc nowoczesną architekturę, wysoki standard wykonania oraz wyjątkową lokalizację na Albańskiej Riwierze.

Położenie budynku gwarantuje spektakularne panoramiczne widoki na Morze Jońskie, wyspę Korfu oraz zatokę Sarandy. Ares 4 został zaprojektowany zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów zainteresowanych nieruchomością o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Do dyspozycji mieszkańców będzie 50 miejsc parkingowych, w tym miejsca wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych. Budynek zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdy apartament zostanie przekazany w wysokim standardzie wykończenia, obejmującym płytki podłogowe w całym mieszkaniu, w pełni wykończone łazienki, armaturę sanitarną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz pomalowane ściany. Na etapie budowy nabywcy będą mogli wybrać kolorystykę ścian, płytki oraz wyposażenie łazienki, tworząc wnętrze dopasowane do własnych potrzeb.

Ares 4 stanowi doskonałą okazję inwestycyjną oraz idealne miejsce na apartament wakacyjny lub całoroczne zamieszkanie nad morzem.

Plan płatności: 35% po podpisaniu aktu notarialnego, 30% po zakończeniu stanu surowego budynku, 30% przy odbiorze kluczy oraz 5% po zakończeniu inwestycji i przekazaniu certyfikatu.