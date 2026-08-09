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Nowe budynki na sprzedaż w Bashkia Vlore

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Orikum
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Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOKACJAPołożony w samym sercu Orikum, w strefie katastralnej nr. 3140, Orikum Bay Residences pojawia się jako nowy punkt odniesienia dla życia przybrzeżnego - doskonała mieszanka śródziemnomorskiego uroku, tradycji architektonicznej i nowoczesnego komfortu.Obszar ten, ukształtowany przez tra…
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na zgłoszenie
Pran diellit
Agencja
Lux-Albania Home
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Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Pokaż wszystko Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Orikum, Albania
od
$96,701
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–131 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Apartament z jedną sypialnią przy plaży na sprzedaż w Radhime Vlora, Albania - idealny na wakacje z basenem i wysokim standardem. Idealnie położony, tuż przy plaży, w nowym ośrodku Twin Resort. Zaprojektowany w każdym detalu, aby zapewnić Państwu wysoką jakość, innowacyjność, elegancję i kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0 – 94.0
212,570 – 326,310
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
423,337
Agencja
Albania Property Group
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
od
$354,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–237 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
91.0 – 165.0
387,226 – 924,720
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
1,14M
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
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Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$521,027
🆕🏢 ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY W PORCIE, VLORA🏷 Cena: 465,000 EUR / ogółem🏗 Obecnie w budowie.✔ Położony w jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów w centrum Vlora, z korzystną pozycją dla biznesu, wysoki ruch i maksymalnej ekspozycji.📐 Środowisko znajduje się na parterze i m…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
🌊🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 W PORCIE, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 2600 euro / m2📐 Powierzchnia: 83,66 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Obecnie w budowie.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turystykę…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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