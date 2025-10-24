Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie

Wyobraź sobie, że budzisz się tutaj...

Przy dźwiękach morza każdego poranka

Zapraszamy do wyjątkowego kompleksu premium położonego w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Sarandzie. To idealne miejsce dla osób ceniących luksus, prywatność i niepowtarzalne widoki na Morze Jońskie.

Zachody słońca z prywatnego tarasu

Każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze oraz przestronne tarasy stworzone do relaksu i wypoczynku.

Luksus bez kompromisów

Wille są oddawane w pełni wykończone i obejmują:

• Prywatny basen

• Zagospodarowany ogród

• Dwa miejsca parkingowe

• Tarasy z widokiem na morze

• Wysokiej jakości materiały wykończeniowe

• Nowoczesną architekturę

• Pełną prywatność i bezpieczeństwo

Stworzone dla wymagających

Przestronne wnętrza oraz elegancki design tworzą wyjątkową przestrzeń do życia i wypoczynku.

Ekskluzywne wille przy samej plaży

Doskonała lokalizacja zapewnia spokój, prywatność oraz szybki dostęp do najlepszych atrakcji Sarandy.

Miejsce, gdzie każdy dzień jest jak wakacje

Odkryj wyjątkowy styl życia na Albańskiej Riwierze.

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