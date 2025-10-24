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Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie

Cuke, Albania
Cena na zgłoszenie
;
23
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ID: 38021
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 00285
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Sarande
  • Miasteczko
    Saranda
  • Wioska
    Cuke

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Wyobraź sobie, że budzisz się tutaj...

Przy dźwiękach morza każdego poranka

Zapraszamy do wyjątkowego kompleksu premium położonego w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Sarandzie. To idealne miejsce dla osób ceniących luksus, prywatność i niepowtarzalne widoki na Morze Jońskie.

Zachody słońca z prywatnego tarasu

Każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze oraz przestronne tarasy stworzone do relaksu i wypoczynku.

Luksus bez kompromisów

Wille są oddawane w pełni wykończone i obejmują:
• Prywatny basen
• Zagospodarowany ogród
• Dwa miejsca parkingowe
• Tarasy z widokiem na morze
• Wysokiej jakości materiały wykończeniowe
• Nowoczesną architekturę
• Pełną prywatność i bezpieczeństwo

Stworzone dla wymagających

Przestronne wnętrza oraz elegancki design tworzą wyjątkową przestrzeń do życia i wypoczynku.

Ekskluzywne wille przy samej plaży

Doskonała lokalizacja zapewnia spokój, prywatność oraz szybki dostęp do najlepszych atrakcji Sarandy.

Miejsce, gdzie każdy dzień jest jak wakacje

Odkryj wyjątkowy styl życia na Albańskiej Riwierze.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać pełną ofertę.

Lokalizacja na mapie

Cuke, Albania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Cuke, Albania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Al Imobiliare
Języki komunikacji
English
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Agencja
I am Albania
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Agencja
I am Albania
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