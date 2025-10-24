Willa Green Coast 2

LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EUR

Willa premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów przybrzeżnych Albanii.

🔹 Powierzchnia podłogi: 92.53 m ²

🔹 Powierzchnia pierwszego piętra: 71.12 m ²

🔹 Powierzchnia werandy: 23.63 m ²

🔹 Powierzchnia basenu: 27.80 m ²

🔹 Powierzchnia działki: 549.85 m ²

🔹 Parking: 2 miejsca parkingowe

🔹 Lokalizacja: Drugi rząd od morza

🔹 Cena: 1,200,000 EUR

Willa jest obecnie w budowie, co zapewnia nową markę z nowoczesną architekturą i standardami wysokiej jakości. Jego doskonała lokalizacja nad morzem w ramach Green Coast 2 sprawia, że jest idealnym miejscem na luksusową rezydencję lub inwestycje wysokiej rentowności.