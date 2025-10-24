Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesna Rezydencja Blisko Morza w Sarandzie

Przedstawiamy nową inwestycję mieszkaniową w wyjątkowej lokalizacji w Saranda, stworzoną dla osób ceniących komfort, wysoką jakość wykonania oraz bliskość morza. Rezydencja położona jest w drugiej linii zabudowy od wybrzeża i oferuje zachwycające widoki na Morze Jońskie oraz malowniczą okolicę.

Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, wysokim standardem budowy oraz starannie zaprojektowanymi przestrzeniami mieszkalnymi. Doskonałe położenie zapewnia mieszkańcom spokój i prywatność, jednocześnie umożliwiając szybki dostęp do wszystkich najważniejszych punktów usługowych.

Jednym z największych atutów inwestycji jest bliskość pięknych plaż z krystalicznie czystą, turkusową wodą. Dojście do morza zajmuje zaledwie około dwóch minut spacerem, co sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie, apteki, szkoły oraz cała niezbędna infrastruktura potrzebna do wygodnego życia przez cały rok.

Ta wyjątkowa inwestycja łączy spektakularne widoki, doskonałą lokalizację oraz najwyższą jakość wykonania, stanowiąc doskonałą okazję inwestycyjną na Albańskiej Riwierze.