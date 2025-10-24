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Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesna Rezydencja Blisko Morza w Sarandzie

Gjashte, Albania
od
$155,040
od
$347,104/m²
;
11
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ID: 38078
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 19475
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 12.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Sarande
  • Miasteczko
    Saranda
  • Wioska
    Gjashte
  • Adres
    Rruga Butrinti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Przedstawiamy nową inwestycję mieszkaniową w wyjątkowej lokalizacji w Saranda, stworzoną dla osób ceniących komfort, wysoką jakość wykonania oraz bliskość morza. Rezydencja położona jest w drugiej linii zabudowy od wybrzeża i oferuje zachwycające widoki na Morze Jońskie oraz malowniczą okolicę.

Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, wysokim standardem budowy oraz starannie zaprojektowanymi przestrzeniami mieszkalnymi. Doskonałe położenie zapewnia mieszkańcom spokój i prywatność, jednocześnie umożliwiając szybki dostęp do wszystkich najważniejszych punktów usługowych.

Jednym z największych atutów inwestycji jest bliskość pięknych plaż z krystalicznie czystą, turkusową wodą. Dojście do morza zajmuje zaledwie około dwóch minut spacerem, co sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie, apteki, szkoły oraz cała niezbędna infrastruktura potrzebna do wygodnego życia przez cały rok.

Ta wyjątkowa inwestycja łączy spektakularne widoki, doskonałą lokalizację oraz najwyższą jakość wykonania, stanowiąc doskonałą okazję inwestycyjną na Albańskiej Riwierze.

Lokalizacja na mapie

Gjashte, Albania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesna Rezydencja Blisko Morza w Sarandzie
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