Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Centrum Saranda 124; 4 minuty od morza

W samym sercu Sarandy, w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów z natychmiastowym dostępem do wszystkich usług, struktura hotelu o bardzo wysokim potencjale inwestycyjnym jest oferowana na sprzedaż, idealny do przekształcenia w nowoczesny i ekskluzywny hotel Boutique.

- Główne dane nieruchomości

Powierzchnia budynku: 720 m ²

Powierzchnia gruntów: 137,5 m ²

Budynek z windą

18 istniejących pokoi

- Organizacja piętra

Podłoga -1: 94 m ² (powierzchnia techniczna / przechowywanie / SPA / pranie)

Piętro 0: 94 m ² - obejmuje 2 sklepy + główne wejście do hotelu

4 piętra mieszkalne: około 133 m ² każdy, przeznaczone do pokoi hotelowych

- REALNY POTENCJAŁ TRANSFORMOWANIA

Właściwość wymaga przywrócenia, ale to bezpośrednio przekłada się na maksymalne możliwości dostosowania:

Przekształcenie w biały śródziemnomorski lub nowoczesny hotel Boutique

Francuskie balkony, elegancka fasada, oświetlenie architektoniczne

Reorganizacja pokoju do 4⭐ / 5⭐ Normy butikowe

Miejsce przyjęcia + bar na piętrze 0

SPA / możliwości wellness na piętrze -1

- Absolutna lokalizacja strategiczna:

W centrum Sarandy

4 minuty spacerem od morza

Blisko dworca autobusowego

Wysoka powierzchnia ruchu turystycznego przez cały sezon

Idealny dla elitarnej turystyki, pary, tylko dla dorosłych, krótki pobyt i doświadczenie hotel

- SMART INWESTMENT