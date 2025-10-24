Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Centrum Saranda 124; 4 minuty od morza
W samym sercu Sarandy, w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów z natychmiastowym dostępem do wszystkich usług, struktura hotelu o bardzo wysokim potencjale inwestycyjnym jest oferowana na sprzedaż, idealny do przekształcenia w nowoczesny i ekskluzywny hotel Boutique.
- Główne dane nieruchomości
Powierzchnia budynku: 720 m ²
Powierzchnia gruntów: 137,5 m ²
Budynek z windą
18 istniejących pokoi
- Organizacja piętra
Podłoga -1: 94 m ² (powierzchnia techniczna / przechowywanie / SPA / pranie)
Piętro 0: 94 m ² - obejmuje 2 sklepy + główne wejście do hotelu
4 piętra mieszkalne: około 133 m ² każdy, przeznaczone do pokoi hotelowych
- REALNY POTENCJAŁ TRANSFORMOWANIA
Właściwość wymaga przywrócenia, ale to bezpośrednio przekłada się na maksymalne możliwości dostosowania:
Przekształcenie w biały śródziemnomorski lub nowoczesny hotel Boutique
Francuskie balkony, elegancka fasada, oświetlenie architektoniczne
Reorganizacja pokoju do 4⭐ / 5⭐ Normy butikowe
Miejsce przyjęcia + bar na piętrze 0
SPA / możliwości wellness na piętrze -1
- Absolutna lokalizacja strategiczna:
W centrum Sarandy
4 minuty spacerem od morza
Blisko dworca autobusowego
Wysoka powierzchnia ruchu turystycznego przez cały sezon
Idealny dla elitarnej turystyki, pary, tylko dla dorosłych, krótki pobyt i doświadczenie hotel
- SMART INWESTMENT