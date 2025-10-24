Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

  1. Realting.com
Cuke, Albania
$1,40M


ID: 32632
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Sarande
  • Miasteczko
    Saranda
  • Wioska
    Cuke

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Centrum Saranda 124; 4 minuty od morza
W samym sercu Sarandy, w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów z natychmiastowym dostępem do wszystkich usług, struktura hotelu o bardzo wysokim potencjale inwestycyjnym jest oferowana na sprzedaż, idealny do przekształcenia w nowoczesny i ekskluzywny hotel Boutique.
- Główne dane nieruchomości
Powierzchnia budynku: 720 m ²
Powierzchnia gruntów: 137,5 m ²
Budynek z windą
18 istniejących pokoi
- Organizacja piętra
Podłoga -1: 94 m ² (powierzchnia techniczna / przechowywanie / SPA / pranie)
Piętro 0: 94 m ² - obejmuje 2 sklepy + główne wejście do hotelu
4 piętra mieszkalne: około 133 m ² każdy, przeznaczone do pokoi hotelowych
- REALNY POTENCJAŁ TRANSFORMOWANIA
Właściwość wymaga przywrócenia, ale to bezpośrednio przekłada się na maksymalne możliwości dostosowania:
Przekształcenie w biały śródziemnomorski lub nowoczesny hotel Boutique
Francuskie balkony, elegancka fasada, oświetlenie architektoniczne
Reorganizacja pokoju do 4⭐ / 5⭐ Normy butikowe
Miejsce przyjęcia + bar na piętrze 0
SPA / możliwości wellness na piętrze -1
- Absolutna lokalizacja strategiczna:
W centrum Sarandy
4 minuty spacerem od morza
Blisko dworca autobusowego
Wysoka powierzchnia ruchu turystycznego przez cały sezon
Idealny dla elitarnej turystyki, pary, tylko dla dorosłych, krótki pobyt i doświadczenie hotel
- SMART INWESTMENT

Lokalizacja na mapie

Cuke, Albania
