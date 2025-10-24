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Kompleks mieszkalny Ionian Bay Residence – Najbardziej Ekskluzywna Rezydencja Nad Morzem w Sarandzie

Cuke, Albania
od
$323,963
od
$624,787/m²
;
14
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ID: 38079
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 549843
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 12.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Sarande
  • Miasteczko
    Saranda
  • Wioska
    Cuke

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Ionian Bay Residence to wyjątkowy projekt premium położony bezpośrednio przy plaży w Saranda, stworzony dla najbardziej wymagających klientów poszukujących luksusu, prestiżu i niepowtarzalnego stylu życia nad Morzem Jońskim.

Jako jedyny kompleks mieszkaniowy w tej części wybrzeża oferujący prywatny basen na pierwszej linii brzegowej, Ionian Bay Residence wyznacza nowy standard luksusowego życia na Albańskiej Riwierze. Imponująca architektura, najwyższa jakość wykonania oraz spektakularne widoki na morze i wyspę Corfu tworzą inwestycję o wyjątkowym charakterze.

Przestronne apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło i panoramiczne widoki. Duże tarasy i panoramiczne przeszklenia pozwalają cieszyć się nieograniczonym widokiem na morze każdego dnia.

W sprzedaży pozostała ograniczona liczba apartamentów, co czyni tę inwestycję wyjątkową okazją dla osób poszukujących nieruchomości z segmentu luxury. To idealny wybór zarówno jako ekskluzywna rezydencja wakacyjna, całoroczne miejsce zamieszkania, jak i prestiżowa inwestycja.

Apartamenty przekazywane są w wysokim standardzie wykończenia, obejmującym antywłamaniowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości stolarkę, podwójne szyby zgodne ze standardami europejskimi, pełne instalacje elektryczne i hydrauliczne, przygotowanie pod klimatyzację, kompletne wyposażenie łazienek oraz szybki internet światłowodowy.

Plan płatności: 95% po podpisaniu aktu notarialnego oraz 5% po zakończeniu inwestycji i prz

Lokalizacja na mapie

Cuke, Albania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Ionian Bay Residence – Najbardziej Ekskluzywna Rezydencja Nad Morzem w Sarandzie
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$323,963
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
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Agencja
DES Real Estate
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