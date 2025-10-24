Kompleks mieszkalny Ionian Bay Residence – Najbardziej Ekskluzywna Rezydencja Nad Morzem w Sarandzie

Ionian Bay Residence to wyjątkowy projekt premium położony bezpośrednio przy plaży w Saranda, stworzony dla najbardziej wymagających klientów poszukujących luksusu, prestiżu i niepowtarzalnego stylu życia nad Morzem Jońskim.

Jako jedyny kompleks mieszkaniowy w tej części wybrzeża oferujący prywatny basen na pierwszej linii brzegowej, Ionian Bay Residence wyznacza nowy standard luksusowego życia na Albańskiej Riwierze. Imponująca architektura, najwyższa jakość wykonania oraz spektakularne widoki na morze i wyspę Corfu tworzą inwestycję o wyjątkowym charakterze.

Przestronne apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło i panoramiczne widoki. Duże tarasy i panoramiczne przeszklenia pozwalają cieszyć się nieograniczonym widokiem na morze każdego dnia.

W sprzedaży pozostała ograniczona liczba apartamentów, co czyni tę inwestycję wyjątkową okazją dla osób poszukujących nieruchomości z segmentu luxury. To idealny wybór zarówno jako ekskluzywna rezydencja wakacyjna, całoroczne miejsce zamieszkania, jak i prestiżowa inwestycja.

Apartamenty przekazywane są w wysokim standardzie wykończenia, obejmującym antywłamaniowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości stolarkę, podwójne szyby zgodne ze standardami europejskimi, pełne instalacje elektryczne i hydrauliczne, przygotowanie pod klimatyzację, kompletne wyposażenie łazienek oraz szybki internet światłowodowy.

Plan płatności: 95% po podpisaniu aktu notarialnego oraz 5% po zakończeniu inwestycji i prz