* Century 21 IRG (Investment Realty Group) * to dynamiczna i myśląca agencja nieruchomości z siedzibą w Tiranie w Albanii, działająca pod marką Century 21. Z silną obecnością na rynku albańskim, IRG specjalizuje się w nieruchomościach mieszkalnych, komercyjnych i inwestycyjnych - oferując ekspertyzy dla kupujących, sprzedawców i inwestorów.

Naszą misją jest dostarczanie wyjątkowych usług, przejrzystości i wyników poprzez podejście zorientowane na klienta i zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Niezależnie od tego, czy szukasz swojego wymarzonego domu, strategicznej inwestycji, czy możliwości rozwoju, Century 21 IRG łączy lokalną wiedzę z globalnymi standardami, aby pomóc w podejmowaniu inteligentnych decyzji w zakresie nieruchomości.

* Twoja wizja, nasza misja - napędzana przez globalną siłę

* Century 21 IRG (Investment Realty Group) * jest wiodącą agencją nieruchomości w Albanii, z dumą funkcjonującą pod uznaną na całym świecie marką Century 21 *. Strategicznie położony w samym sercu * Tirana *, na * Rruga e Kavajës * w pobliżu Proper Pizza, nasze biuro jest centralnym centrum dla klientów poszukujących zaufania, profesjonalizmu i wyników na rynku nieruchomości.

Z zespołem doświadczonych i certyfikowanych konsultantów nieruchomości, * Century 21 IRG * oferuje kompleksowe rozwiązania nieruchomości dostosowane do potrzeb zarówno lokalnych i międzynarodowych klientów. Nasi agenci są zaangażowani w udzielanie uczciwych porad, przeglądów rynku opartych na danych i spersonalizowanych usług na każdym etapie podróży nieruchomości.

* Nasze usługi obejmują: *

- * Sprzedaż nieruchomości i zakupy * - nieruchomości mieszkalne i handlowe

- * Inwestycje w nieruchomości * - Strategiczne doradztwo i zarządzanie portfelem

- * Luksusowe nieruchomości * - Premium wille, penthouses, i ekskluzywne rozwój

- * New Developments * - Off- plan sprzedaży i marketingu projektu

- * Land & Plot Sales * - Do celów budowlanych, turystycznych lub rolniczych

- * Real Estate Consulting * - Analiza rynku, wsparcie wyceny i koordynacja prawna

- * Usługi leasingowe * - Krótko- i długoterminowe czynsze dla domów i przedsiębiorstw

- * Usługi korporacyjne * - Relokacja biura, planowanie ekspansji i strukturyzacja inwestycji

- * Zarządzanie nieruchomościami * - Dla właścicieli nieruchomości, inwestorów i nieobecnych właścicieli

* Century 21 IRG *, łączymy głęboką wiedzę o rynku albańskim z globalnymi standardami i technologią sieci Century 21, obecnych w ponad 80 krajach. Jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym klientom w znalezieniu nie tylko nieruchomości - ale i realnych możliwości, które odpowiadają ich celom.

Czy kupujesz swój pierwszy dom, inwestujesz w nieruchomości, czy chcesz rozszerzyć swoją obecność w Albanii, * Century 21 IRG * jest twoim zaufanym partnerem.

* Your vision. Nasza misja. Zamordowany przez najpotężniejszą na świecie markę nieruchomości. *

- Agencja Nieruchomości w Albanii otwarta od 2008 roku z ponad 60 agentów, czyni nas jednym z największych w kraju. Century 21 jest marką nieruchomości, składającą się z około 800 niezależnych biur maklerskich w 80 krajach na całym świecie z ponad 118000 niezależnych specjalistów sprzedaży. Century 21 IRG jest częścią Global Brand od 2008 Nieruchomości inwestycyjne są nieruchomościami, które generują dochody lub są w inny sposób przeznaczone do celów inwestycyjnych, a nie jako siedziba główna. Inwestorzy często posiadają wiele nieruchomości, z których jeden służy jako siedziba główna, podczas gdy pozostałe są wykorzystywane do generowania dochodów z czynszu i zysków poprzez aprecjację cen ".