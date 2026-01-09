  1. Realting.com
Investment Realty Group

Albania, Tirana Municipality
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
2 lata 11 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Strona internetowa
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

* Century 21 IRG (Investment Realty Group) * to dynamiczna i myśląca agencja nieruchomości z siedzibą w Tiranie w Albanii, działająca pod marką Century 21. Z silną obecnością na rynku albańskim, IRG specjalizuje się w nieruchomościach mieszkalnych, komercyjnych i inwestycyjnych - oferując ekspertyzy dla kupujących, sprzedawców i inwestorów.

Naszą misją jest dostarczanie wyjątkowych usług, przejrzystości i wyników poprzez podejście zorientowane na klienta i zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Niezależnie od tego, czy szukasz swojego wymarzonego domu, strategicznej inwestycji, czy możliwości rozwoju, Century 21 IRG łączy lokalną wiedzę z globalnymi standardami, aby pomóc w podejmowaniu inteligentnych decyzji w zakresie nieruchomości.

* Twoja wizja, nasza misja - napędzana przez globalną siłę

* Century 21 IRG (Investment Realty Group) * jest wiodącą agencją nieruchomości w Albanii, z dumą funkcjonującą pod uznaną na całym świecie marką Century 21 *. Strategicznie położony w samym sercu * Tirana *, na * Rruga e Kavajës * w pobliżu Proper Pizza, nasze biuro jest centralnym centrum dla klientów poszukujących zaufania, profesjonalizmu i wyników na rynku nieruchomości.

Z zespołem doświadczonych i certyfikowanych konsultantów nieruchomości, * Century 21 IRG * oferuje kompleksowe rozwiązania nieruchomości dostosowane do potrzeb zarówno lokalnych i międzynarodowych klientów. Nasi agenci są zaangażowani w udzielanie uczciwych porad, przeglądów rynku opartych na danych i spersonalizowanych usług na każdym etapie podróży nieruchomości.

* Nasze usługi obejmują: *

- * Sprzedaż nieruchomości i zakupy * - nieruchomości mieszkalne i handlowe

- * Inwestycje w nieruchomości * - Strategiczne doradztwo i zarządzanie portfelem

- * Luksusowe nieruchomości * - Premium wille, penthouses, i ekskluzywne rozwój

- * New Developments * - Off- plan sprzedaży i marketingu projektu

- * Land & Plot Sales * - Do celów budowlanych, turystycznych lub rolniczych

- * Real Estate Consulting * - Analiza rynku, wsparcie wyceny i koordynacja prawna

- * Usługi leasingowe * - Krótko- i długoterminowe czynsze dla domów i przedsiębiorstw

- * Usługi korporacyjne * - Relokacja biura, planowanie ekspansji i strukturyzacja inwestycji

- * Zarządzanie nieruchomościami * - Dla właścicieli nieruchomości, inwestorów i nieobecnych właścicieli

* Century 21 IRG *, łączymy głęboką wiedzę o rynku albańskim z globalnymi standardami i technologią sieci Century 21, obecnych w ponad 80 krajach. Jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym klientom w znalezieniu nie tylko nieruchomości - ale i realnych możliwości, które odpowiadają ich celom.

Czy kupujesz swój pierwszy dom, inwestujesz w nieruchomości, czy chcesz rozszerzyć swoją obecność w Albanii, * Century 21 IRG * jest twoim zaufanym partnerem.

* Your vision. Nasza misja. Zamordowany przez najpotężniejszą na świecie markę nieruchomości. *

- Agencja Nieruchomości w Albanii otwarta od 2008 roku z ponad 60 agentów, czyni nas jednym z największych w kraju. Century 21 jest marką nieruchomości, składającą się z około 800 niezależnych biur maklerskich w 80 krajach na całym świecie z ponad 118000 niezależnych specjalistów sprzedaży. Century 21 IRG jest częścią Global Brand od 2008 Nieruchomości inwestycyjne są nieruchomościami, które generują dochody lub są w inny sposób przeznaczone do celów inwestycyjnych, a nie jako siedziba główna. Inwestorzy często posiadają wiele nieruchomości, z których jeden służy jako siedziba główna, podczas gdy pozostałe są wykorzystywane do generowania dochodów z czynszu i zysków poprzez aprecjację cen ".

Usługi

🏢 * Century 21 IRG (Investment Realty Group) *

Położony na * Rruga e Kavajës *, Tirana - w pobliżu Odpowiednia Pizza

* Century 21 IRG * jest zaufaną i innowacyjną agencją nieruchomości w Albanii, stanowiącą część globalnej sieci * Century 21 *. Dzięki głębokiej wiedzy rynkowej i międzynarodowym standardom oferujemy usługi w zakresie nieruchomości dla kupujących, sprzedawców, inwestorów i deweloperów.

-

💼 * Nasze usługi *

🏠 * Sprzedaż nieruchomości i zakupy *

nieruchomości mieszkalne i handlowe z pełnym wsparciem prawnym i doradczym

📈 * Inwestycje w nieruchomości *

Wytyczne dla inwestorów lokalnych i międzynarodowych w zakresie rozwoju portfeli i zarządzania nimi

🏡 * Luxury Real Estate *

Wyłączne domy, wille i high-end rozwoju

🏗️ * New Developments *

Marketing i sprzedaż projektów offplan i nowych konstrukcji

🌍 * Sprzedaż gruntów i działek *

Obszary miejskie, wiejskie lub przybrzeżne do różnych celów

📊 * Real Estate Consulting *

Uwagi rynku, koordynacja prawna i doradztwo zawodowe

📃 * Leasing Services *

Apartamenty, domy i pomieszczenia biznesowe do wynajęcia (krótko- i długoterminowe)

🏢 * Relokacja korporacyjna *

Rozwiązania w zakresie nieruchomości dla firm i kadry kierowniczej

🔑 * Zarządzanie nieruchomościami *

Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 6 nowe budynki
TOP TOP
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
314,649
Bliźniak
91.0
373,383
Agencja
Investment Realty Group
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
661,072
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$1,396
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
97,599 – 113,040
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
133,411
Bliźniak
59.0
98,036
Agencja
Investment Realty Group
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Pokaż wszystko Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana Municipality, Albania
od
$27,880
Liczba kondygnacji 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Agencja
Investment Realty Group
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agencja
Investment Realty Group
