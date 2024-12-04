Complejo residencial REEF 996

REEF 996 es un innovador complejo residencial con jardines refrigerados e infraestructura premium en Dubai Production City.



REEF 996 es el nuevo proyecto emblemático de REEF Luxury Developments, creado para los residentes que eligen arquitectura, tecnología y comodidad progresivas en el área dinámica de Dubai Production City.



Infraestructura del complejo: piscina infinita y terraza de lujo para tomar el sol, piscina de adultos y piscina infantil, salones de jardín refrigerados, bar de puesta del sol y áreas de salón, barbacoa, picnic y zonas recreativas junto a la piscina, cine y cine al aire libre, parque infantil y club infantil, pared de escalada, estudios de yoga, Pilates y crossfit, gimnasio interior y centro de fitness, treadmithmiths, rutas de senderismo, SPA-salon



Ubicación y accesibilidad al transporte:

Dubai Marina – 10 minutos

- JBR - 10 minutos.

Mall of the Emirates – 10 minutos

Dubai Miracle Garden – 10 minutos

Palm Jumeirah – 15 minutos

Global Village – 15 minutos

Dubai World Central (DWC) – 15 minutos

Burj Khalifa y Dubai Mall – 20 minutos

- Aeropuerto DXB - 25 minutos.



Contáctenos para consejos, precios actualizados y una selección de diseños en REEF 996.