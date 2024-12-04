  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
Complejo residencial REEF 996

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$195,923
;
34
ID: 33016
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  País
    Emiratos Árabes Unidos
  Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    25

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

REEF 996 es un innovador complejo residencial con jardines refrigerados e infraestructura premium en Dubai Production City.

REEF 996 es el nuevo proyecto emblemático de REEF Luxury Developments, creado para los residentes que eligen arquitectura, tecnología y comodidad progresivas en el área dinámica de Dubai Production City.

Infraestructura del complejo: piscina infinita y terraza de lujo para tomar el sol, piscina de adultos y piscina infantil, salones de jardín refrigerados, bar de puesta del sol y áreas de salón, barbacoa, picnic y zonas recreativas junto a la piscina, cine y cine al aire libre, parque infantil y club infantil, pared de escalada, estudios de yoga, Pilates y crossfit, gimnasio interior y centro de fitness, treadmithmiths, rutas de senderismo, SPA-salon

Ubicación y accesibilidad al transporte:
Dubai Marina – 10 minutos
- JBR - 10 minutos.
Mall of the Emirates – 10 minutos
Dubai Miracle Garden – 10 minutos
Palm Jumeirah – 15 minutos
Global Village – 15 minutos
Dubai World Central (DWC) – 15 minutos
Burj Khalifa y Dubai Mall – 20 minutos
- Aeropuerto DXB - 25 minutos.

Contáctenos para consejos, precios actualizados y una selección de diseños en REEF 996.

Está viendo
Complejo residencial REEF 996
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$195,923
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$513,535
La residencia cuenta con tres piscinas al aire libre, una cascada, un gimnasio, un hamam y una sauna, servicio de conserjería, vigilancia de video alrededor de la hora, un aparcamiento cubierto, un niño; patio de juegos, una pista de tenis, un club de golf.Terminación - 2026.Ubicación e infr…
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$280,505
Dezire es el equilibrio ideal entre el estilo urbano moderno y la comodidad de la vida aislada. Este elegante complejo residencial en Dubai Industrial City incluye dos edificios elegantes con líneas arquitectónicas limpias, grandes ventanales de suelo a techo y refina la combinación de color…
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$295,068
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Área 38–49 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Selección gratuita de bienes inmuebles. Ayuda con una visa de residente. ¡Apoyo legal como regalo! Azizi Riviera Apartments en el Canal de Dubai. ¿Quieres comprar un apartamento en Dubai? ¡Gran idea! ¡Le ayudaremos con la reubicación y el registro de residencia! Le proporcionaremos: - Una…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0
488,219
Apartamento
38.0
295,068
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones