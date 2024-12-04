  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Exclusivos Apartamentos de Lujo con Plan de Pago en Downtown UAQ

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
$1,18M
$1,18M
$1,18M
$1,19M
$1,19M
$1,19M
$1,18M
$1,19M
$1,19M
ID: 27724
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Umm al-Qaywayn
  • Ciudad
    Um el Kaiwain

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    42

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos Frente al Mar con Cuotas en Downtown Umm Al Quwain

Downtown Umm Al Quwain es un nuevo destino costero emergente que está redefiniendo el estilo de vida de lujo en el emirato. Combinando la belleza costera serena con una planificación urbana moderna, esta vibrante zona ofrece acceso directo a playas vírgenes, residencias de alta gama y una gama de servicios premium. Con apartamentos frente al mar, acceso privado a la playa, paseos comerciales y espacios verdes, está diseñada para brindar tranquilidad y comodidad. Como una zona en rápido desarrollo, también ofrece un alto potencial de inversión, ideal tanto para residentes como para inversores que buscan un estilo de vida costero único.

Los apartamentos en venta en Downtown Umm Al Quwain están idealmente ubicados: a solo 5 minutos de mercados, restaurantes y servicios; 5 minutos del puerto de Umm Al Quwain; 7 minutos del Museo de Umm Al Quwain; 8 minutos del Hospital UAQ; 30 minutos de Al Marjan Island; 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Ras Al Khaimah; 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái; y 60 minutos del Burj Khalifa y Dubai Mall.

El proyecto presenta una ciudad costera magistralmente diseñada de 25 millones de pies cuadrados, que combina el lujo urbano con la vida tranquila junto al mar. La fachada destaca por sus elegantes torres de gran altura –incluyendo una emblemática de 42 pisos– con líneas limpias, texturas naturales e integración armónica en el entorno costero. El desarrollo incluye 7 km de playa continua y 11 km de costa, enriquecidos con paseos ajardinados, una marina y corredores verdes. Aproximadamente el 50% de la ciudad se dedica a espacios verdes abiertos: parques de playa, zonas de picnic, senderos tipo jungla, un jardín zen con plataforma de yoga y áreas de descanso sombreadas. Los residentes disfrutarán de instalaciones de clase mundial como una gran piscina con asientos sumergidos y jacuzzi, áreas de juegos para niños y adolescentes, cine al aire libre y anfiteatro, zona de barbacoas, jardines aromáticos y comestibles, un jardín laberinto y un gimnasio exterior completamente equipado. Esta experiencia se complementa con hoteles y resorts de 5 estrellas, comercios boutique, espacios culturales como un museo y distrito artístico, un centro de convenciones, oficinas de clase A y cafeterías junto a la playa, todo conectado por una infraestructura inteligente, amigable con peatones y ciclistas, que promueve la sostenibilidad y facilidad de movimiento.

El proyecto ofrece una cuidada selección de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñados para elevar la vida diaria con espacio, funcionalidad y elegancia atemporal. Los interiores combinan encanto costero y sofisticación moderna, con diseños abiertos que permiten la entrada de luz natural y vistas despejadas al mar, la vegetación o las instalaciones. Cada unidad cuenta con armarios empotrados elegantes y cocinas modernas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta calidad, combinando comodidad práctica y lujo. Amplios balcones privados extienden el espacio habitable hacia el exterior, mientras que los interiores están acabados con materiales de primera calidad, texturas suaves y paletas de colores serenos que reflejan la tranquilidad del estilo de vida junto al mar. Algunas unidades ofrecen vistas elevadas desde podios o perspectivas únicas del horizonte a través de diseños dúplex. Una infraestructura inteligente y sostenible preparada para el futuro mejora aún más la experiencia, promoviendo la eficiencia energética, el diseño ecológico y una conectividad fluida, en línea con la visión a largo plazo de los EAU para un desarrollo urbano verde.


UAQ-00011

Localización en el mapa

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

