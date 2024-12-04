  1. Realting.com
Complejo residencial House of WELL

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$572,608
;
16
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

House of WELL es una casa club premium en Dubai Islands, creada para vivir consciente y comodidad absoluta!

House of WELL es un proyecto exclusivo de Well Concept Real Estate Development, situado en la prestigiosa zona costera de Dubai Islands.

Los interiores están hechos en tonos naturales cálidos utilizando materiales de madera, piedra y textura. Los techos altos, zonificación reflexiva, iluminación suave y ventanas panorámicas forman una sensación de espacio, limpieza y luz natural.

Filosofía de Conveniencia y Bienestar
Casa de WELL se construye alrededor de la idea de Clubhouse Living – reunir espacios de bienestar, sociales y de trabajo bajo un mismo techo.

Los residentes cuentan con:
- Piscina en el podio con zonas de relajación,
- área de fitness y espacios especializados de bienestar,
- SPA y habitaciones de descanso,
- El salón infantil,
- salones cubiertos y abiertos,
- elegante vestíbulo con conserje,
- Sistemas Smart Home,
- purificación de aire y agua en dos etapas,
Esta es una parte importante del concepto Well Living.

El complejo está diseñado para equilibrar el trabajo, la recuperación y la comodidad social.

Ubicación y disponibilidad
La casa de WELL está situada en el corazón de las Islas Dubái, un prometedor cluster frente a la playa con nuevas playas, zonas comerciales y puertos deportivos.

Tiempo de viaje a lugares clave:
- 3 minutos - Islas Dubai Mall
- 5 minutos - Dubai Islands Beach
- 7 minutos - Dubai Islands Marina
- 15 minutos - Aeropuerto Internacional de Dubai
- 20 minutos - Dubai Frame,
- 25 minutos - DIFC,
30 minutos - Burj Khalifa / Centro de Dubai

La ubicación combina privacidad costera y excelente accesibilidad al transporte.

Contacte ahora para obtener una presentación de la Casa de WELL, explore los diseños y elija una residencia en una casa club creada para una vida consciente y armoniosa por el mar.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación

