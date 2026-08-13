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Propiedades residenciales en venta en Sapanca, Turquía

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casas independientes
6
6 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
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$550,491
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$649,741
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Casa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
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$190,352
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas con Vista al Lago Sapanca, Rodeadas de Naturaleza en Sakarya Sapanca Sapanca es una e…
$440,855
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Villa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas con Vista al Bosque y Piscinas Privadas en una Comunidad Cerrada en Sapanca Sapanca, …
$587,421
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
$198,159
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