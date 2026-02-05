Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kaynarca
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kaynarca, Turquía

2 propiedades total found
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 1 m²
$2,72M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 323 m²
$3,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir