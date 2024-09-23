Piso en edificio nuevo Luna Dragos

Luna Dragos es un gran proyecto residencial de uso mixto ubicado en Maltepe, en la parte asiática de Estambul. Combina 689 viviendas y 55 locales comerciales en un entorno diseñado para la vida en comunidad, con una excelente ubicación cerca de las principales vías de transporte.

Luna Dragos ofrece vistas panorámicas al mar y a la ciudad, amplias instalaciones sociales y servicios pensados para las familias. Gracias a su proximidad al metro, las autopistas y el transporte público, es una excelente opción tanto para vivir como para realizar una inversión a largo plazo.

10 ventajas principales del proyecto Luna Dragos