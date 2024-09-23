Piso en edificio nuevo Luna Dragos

Luna Dragos es un gran proyecto residencial de uso mixto ubicado en Maltepe, en la parte asiática de Estambul. Combina 689 viviendas y 55 locales comerciales en un entorno diseñado para la vida en comunidad, con una excelente ubicación cerca de las principales vías de transporte.
Luna Dragos ofrece vistas panorámicas al mar y a la ciudad, amplias instalaciones sociales y servicios pensados para las familias. Gracias a su proximidad al metro, las autopistas y el transporte público, es una excelente opción tanto para vivir como para realizar una inversión a largo plazo.
10 ventajas principales del proyecto Luna Dragos
Ubicado en Maltepe, un distrito costero con acceso directo a la zona de Dragos
Gran desarrollo con 689 viviendas y 55 locales comerciales
Apartamentos disponibles únicamente en distribuciones 1+1 y 2+1, ideales para un estilo de vida urbano
Vistas panorámicas al Mar de Mármara desde determinadas viviendas
Piscina al aire libre integrada en amplias zonas verdes y espacios comunes ajardinados
Completa zona de bienestar con baño turco (hamam), sauna y baño de vapor
Espacios familiares con parques infantiles y amplias áreas verdes para la convivencia
Locales comerciales dentro del complejo para cubrir las necesidades diarias de los residentes
Excelente conectividad gracias a la cercanía de las autopistas E-5, TEM, el metro y el transporte público
Ubicado en una zona de desarrollo con una demanda residencial en constante crecimiento y un alto potencial de revalorización