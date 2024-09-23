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Piso en edificio nuevo Luna Dragos

Maltepe, Turquía
de
$330,256
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6
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ID: 38898
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 600 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 900 m)

Sobre el complejo

Luna Dragos es un gran proyecto residencial de uso mixto ubicado en Maltepe, en la parte asiática de Estambul. Combina 689 viviendas y 55 locales comerciales en un entorno diseñado para la vida en comunidad, con una excelente ubicación cerca de las principales vías de transporte.

Luna Dragos ofrece vistas panorámicas al mar y a la ciudad, amplias instalaciones sociales y servicios pensados para las familias. Gracias a su proximidad al metro, las autopistas y el transporte público, es una excelente opción tanto para vivir como para realizar una inversión a largo plazo.

10 ventajas principales del proyecto Luna Dragos

  • Ubicado en Maltepe, un distrito costero con acceso directo a la zona de Dragos

  • Gran desarrollo con 689 viviendas y 55 locales comerciales

  • Apartamentos disponibles únicamente en distribuciones 1+1 y 2+1, ideales para un estilo de vida urbano

  • Vistas panorámicas al Mar de Mármara desde determinadas viviendas

  • Piscina al aire libre integrada en amplias zonas verdes y espacios comunes ajardinados

  • Completa zona de bienestar con baño turco (hamam), sauna y baño de vapor

  • Espacios familiares con parques infantiles y amplias áreas verdes para la convivencia

  • Locales comerciales dentro del complejo para cubrir las necesidades diarias de los residentes

  • Excelente conectividad gracias a la cercanía de las autopistas E-5, TEM, el metro y el transporte público

  • Ubicado en una zona de desarrollo con una demanda residencial en constante crecimiento y un alto potencial de revalorización

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
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