AARU nació de los 30 años de experiencia de Yiğit Beton, reuniendo calidad, confianza y visión en el sector de la construcción.
Para nosotros, la construcción no es sólo sobre estructuras de hormigón armado, sino el arte de crear espacios de vida lujosos que añaden valor a la vida de las personas.
AARU está dando forma a los estilos de vida de hoy y de mañana con residencias, villas, apartamentos y proyectos a medida, dejando atrás hitos para el futuro.
En AARU, nuestra misión es personalizar la construcción. No solo construimos casas; creamos historias y recuerdos en los que vivir.
Áreas de experiencia de AARU:
Detrás de las escenas se encuentra nuestra fuerte marca hermana, Yiğit Beton, con más de 30 años de experiencia en infraestructura, excavación, hormigón, cantera de piedra y mármol. Esto nos permite mantener la calidad bajo control a cada paso de nuestros proyectos.
En nuestras construcciones, con frecuencia utilizamos tecnología de mejora de terrenos de chorro para mejorar la durabilidad y asegurar las bases más seguras.