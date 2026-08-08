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Aaru Residences

Turquía,
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Company type
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Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
1995
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Türkçe
Página web
Página web
www.aaru.com.tr
Horas de trabajo
Cerrado ahora
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Sobre el desarrollador

AARU nació de los 30 años de experiencia de Yiğit Beton, reuniendo calidad, confianza y visión en el sector de la construcción.

Para nosotros, la construcción no es sólo sobre estructuras de hormigón armado, sino el arte de crear espacios de vida lujosos que añaden valor a la vida de las personas.

AARU está dando forma a los estilos de vida de hoy y de mañana con residencias, villas, apartamentos y proyectos a medida, dejando atrás hitos para el futuro.

En AARU, nuestra misión es personalizar la construcción. No solo construimos casas; creamos historias y recuerdos en los que vivir.

  • Aprovechamos nuestra fuerza de la producción interna y nunca comprometemos la calidad.
  • Cada proyecto se realiza con principios de fiabilidad y sostenibilidad.
  • Ofrecemos a nuestros clientes no sólo una residencia, sino un estilo de vida y prestigio.
Servicios

Áreas de experiencia de AARU:

  • Proyectos residenciales
  • Apartamentos de diseño personalizado
  • Villas de lujo
  • Desarrollo de proyectos hechos a medida

Detrás de las escenas se encuentra nuestra fuerte marca hermana, Yiğit Beton, con más de 30 años de experiencia en infraestructura, excavación, hormigón, cantera de piedra y mármol. Esto nos permite mantener la calidad bajo control a cada paso de nuestros proyectos.

En nuestras construcciones, con frecuencia utilizamos tecnología de mejora de terrenos de chorro para mejorar la durabilidad y asegurar las bases más seguras.

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Alina Pincuk
Alina Pincuk
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