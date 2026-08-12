Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Turquía

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/19
$241,409
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/5
¡bienvenido! Si sueñas con comprar bienes raíces en Turquía, presta atención a este magnífic…
$265,826
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DD CO DEDD CO DE
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
$430,651
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/18
$463,949
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Degirmendere, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Degirmendere, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamentos multinivel en Basaksehir, Turquía
Apartamentos multinivel
Basaksehir, Turquía
$290,000
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 4
¡bienvenido al complejo residencial de lujo en Kargicak! Nos complace presentarles este dúpl…
$350,407
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