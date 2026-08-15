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Apartamentos de varios niveles en venta en Alanya, Turquía

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Degirmendere, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Degirmendere, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 8
El complejo está siendo construido en la región de Alanya/Avsallar por una de las principale…
$185,765
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/5
¡bienvenido! Si sueñas con comprar bienes raíces en Turquía, presta atención a este magnífic…
$265,826
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 8
El complejo está siendo construido en la región de Alanya/Avsallar por una de las principale…
$278,648
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 4
¡bienvenido al complejo residencial de lujo en Kargicak! Nos complace presentarles este dúpl…
$350,407
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