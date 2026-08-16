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Apartamentos de varios niveles en venta en Konyaalti, Turquía

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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 2/3
Amplio apartamento 5+1 en Konyaalti, distrito de Uluch.Presentamos a su atención un apartame…
$245,642
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Este apartamento duplex jardín en Konyaaltı Hurma le ofrece una vida unifamiliar!Completado …
$232,792
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 4
Situado a sólo 350 metros de la playa Konyaalti, una de las playas más populares de Antalya …
$700,906
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El apartamento está situado en el distrito de Konyaalti/Uncali. En el complejo hay muchas in…
$585,232
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamentos multinivel 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 6/7
ID AN 23752 Área: Antalya, Undzhaly Tipo de objeto: Vivienda en construcción Número de habit…
$251,759
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