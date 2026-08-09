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Apartamentos con piscina en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenisehir
22
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18 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
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Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 10/14
1+1 apartamento con una superficie de 62 metros cuadrados en la décima planta en un nuevo co…
$46,623
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/8
Resort Living & Smart Investment📍 Tomuk / Erdemli / MersinA 520 metros del mar🏢 2 bloques (A…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Acogedor y luminoso apartamento 1+1 en venta en una de las zonas más buscadas de Mersina, Tu…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 1 habitación
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/11
🇹🇷Estudio en Mersine resort🌊• • • • • • • •💶Precio: 36 900 €📍 Mersin, Ryan Kargыpыnar⭐ Benef…
$43,740
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/8
ELEGANCE Complejo residencialMersin / Erdemli / TomukCaracterísticas generalesBloques de con…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 7/8
Apartamentos 1+1 con una superficie de 60 metros cuadrados en la séptima planta en un comple…
$78,558
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/15
VEGAS Complejo residencialErdemli / Tomuk500 metros al marCaracterísticas del interiorTechos…
Precio en demanda
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Apartamento en Erdemli, Turquía
Apartamento
Erdemli, Turquía
Área 65 m²
Los apartamentos en un complejo residencial son adecuados tanto para alquiler como para uso …
$38,227
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/11
about the complex new building in Mersin, Czechmeli A new complex 300 meters from the sea…
$63,810
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Apartamento 3 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 14
ID MR 1174Apartamento 2 + 1 con descuento del 5% en la zona de Mezitli, MersinOfrecemos a la…
$87,428
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 10
ID MR 1220Apartamentos en un complejo residencial en Erdemli, Kohahasanli. Proyecto completa…
$71,237
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 14
ID MR 1207¡Oferta especial! Apartamentos 1 + 1 con un 20% de descuento en Erdemli, Tomyuk.Of…
$66,920
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/7
Nuestro apartamento está listo para entrar:Situado en la primera planta de un edificio de 7 …
$45,350
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/14
LCD " Marvista Gloria " The best price! ❗️ 1+1 with furniture in Marvist Gloria 72m…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 15
ID MR 1229Nuevo complejo residencial con infraestructura conveniente.Presentamos a su atenci…
$82,031
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 15
ID MR 1228Apartamentos en venta en 350 desde el mar en Mersin / TemyukPonemos a su atención …
$85,269
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Tipos de propiedades en Provincia de Mersin

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estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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