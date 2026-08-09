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Apartamentos en la montaña en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenisehir
22
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 1 habitación en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
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Apartamento 1 habitación en Mezitli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Akdeniz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akdeniz, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Mezitli, Turquía
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Número de plantas 14
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Área 75 m²
Número de plantas 14
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
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$64,013
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 99 m²
Piso 3/13
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$105,186
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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$87,649
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 25/25
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$290,183
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Número de plantas 14
Pisos de 1 Dormitorio con Vistas al Mar, la Ciudad y la Naturaleza en Mersin Tömük Junto con…
$59,157
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Tipos de propiedades en Provincia de Mersin

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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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