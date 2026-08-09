Apartamentos del mar en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Número de plantas 9
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$116,262
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$67,298
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$81,384
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Tipos de propiedades en Provincia de Mersin

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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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