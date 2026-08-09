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Apartamentos del lago en venta en Kocaeli, Turquía

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1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$816,443
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Tipos de propiedades en Kocaeli

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

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