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Apartamentos en la montaña en venta en Kocaeli, Turquía

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Izmit
9
Basiskele
8
Kartepe
4
Apartamento Borrar
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Piso 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Apartamento 5 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Akpinar Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akpinar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 112 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$269,426
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Tipos de propiedades en Kocaeli

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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