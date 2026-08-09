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Apartamentos del mar en venta en Kocaeli, Turquía

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Izmit
9
Basiskele
8
Kartepe
4
Apartamento Borrar
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$183,430
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Apartamento 4 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$202,319
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Apartamento 6 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$441,633
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Piso 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Apartamento 5 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Apartamento 9 habitaciones en Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Apartamento 9 habitaciones
Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Área 600 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$2,22M
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Apartamento 4 habitaciones en Akpinar Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akpinar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Tipos de propiedades en Kocaeli

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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