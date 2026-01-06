Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en Estambul, Turquía

Beylikduzu
9
Buyukcekmece
9
Basaksehir
3
Eyupsultan
9
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Lale Sokagi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Lale Sokagi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/4
$8,79M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir