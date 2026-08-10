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Inversiones Inmobiliarias en Muratpasa, Turquía

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De inversiones 120 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 120 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
$5,23M
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De inversiones 235 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 235 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Número de plantas 3
$3,66M
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De inversiones en Muratpasa, Turquía
De inversiones
Muratpasa, Turquía
Locales comerciales y habitaciones hoteleras – el centro de atracción e inversiones prometed…
$305,002
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