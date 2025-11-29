Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Aydin, Turquía

bienes raíces comerciales
18
tiendas
6
4 propiedades total found
De inversiones 150 m² en Kardeskoy, Turquía
De inversiones 150 m²
Kardeskoy, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
$927,722
Dejar una solicitud
De inversiones 160 m² en Didim, Turquía
De inversiones 160 m²
Didim, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
$16,64M
Dejar una solicitud
De inversiones 140 m² en Didim, Turquía
De inversiones 140 m²
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
$16,58M
Dejar una solicitud
De inversiones 2 m² en Cayyuzu, Turquía
De inversiones 2 m²
Cayyuzu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
Número de plantas 1
$1,51M
Dejar una solicitud
