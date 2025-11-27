Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Central Anatolia Region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Central Anatolia Region, Turquía

Ankara
37
Nevsehir
24
Avanos
23
Cankaya
17
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,04M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,65M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$29,50M
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir