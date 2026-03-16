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Casas en Venta en Bogazliyan, Turquía

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Casa 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Casa 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villas de élite y nbsp; KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca! Las vi…
$3,38M
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