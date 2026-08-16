Casas con piscina en Venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Casa 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Casa 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$125,197
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