Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Etimesgut
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Etimesgut, Turquía

;
Dúplex Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$953,152
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$449,971
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$829,381
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir