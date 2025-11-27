Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Odunpazari, Turquía

2 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4/4
$7,52M
Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/3
$176,994
