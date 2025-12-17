Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Tepebasi, Turquía

5 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 3/3
$2,94M
Dúplex 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/3
$3,23M
Dúplex 6 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 3/4
$2,76M
Dúplex 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 3/3
$3,53M
Dúplex 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/3
$5,05M
