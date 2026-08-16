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Propiedades residenciales en venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Artvin
74
Trabzon
70
Corum
60
Savsat
46
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273 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
$91,598
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta con planes de pago a plazos en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en v…
$76,923
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 9
Apartamentos familiares en un complejo de Yalıncak, Trabzon Los apartamentos están situados …
$119,980
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 3
Área 130 m²
In ancient times, Fethiye was known as Telmessos, "land of fires". Of course, the brightest …
$286,454
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Lo que se obtiene: un amplio apartamento para una vida cómoda, a sólo 200 metros del mar, un…
$161,849
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Apartamento 2 habitaciones en Konakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de un acogedor apartamento 1+1 con una s…
$66,259
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Ortahisar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$104,685
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
$144,096
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 155 m2…
$852,299
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Apartamento 1 habitacion en Yenigun, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Yenigun, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
26 elegantes habitaciones y 6 lujosos dúplex de dos habitaciones. El edificio está situado e…
$87,438
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Apartamento 2 habitaciones en Talisman, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Talisman, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/5
Complejo Residencial Aina Garden — Alanya, Distrito ObaTipo complejo: 4 bloquesPisos: 5Númer…
Precio en demanda
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Experiencia de lujo viviendo en los apartamentos extraordinariamente bien diseñados situados…
$160,313
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Apartamento 2 habitaciones en Denizkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Denizkoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Estos apartamentos de nueva construcción están situados en un encantador complejo boutique e…
$88,810
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Casa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Casa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 491 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$741,469
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Apartamento 1 habitacion en Cesmeli, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Cesmeli, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Estos elegantes apartamentos en venta en Mersin, situado en la zona de Çesmeli de Erdemli, o…
$86,085
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Apartamento 2 habitaciones en Ilica, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ilica, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/9
$145,328
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 7
Apartamentos de 3 dormitorios con vistas al mar en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en Tra…
$157,029
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Apartamento en Cankaya, Turquía
Apartamento
Cankaya, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Los nuevos apartamentos están situados en Çankaya, el nuevo centro residencial popular de An…
$819,586
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Apartamento 6 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$600,347
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Lo que tienes: Amplia disposición de apartamentos 2 + 1 con una superficie total de 120 m2 c…
$215,311
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Apartamento en Denizkoy, Turquía
Apartamento
Denizkoy, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Situado en Tece, una zona codiciada en el distrito de Mezitli de Mersin, estos apartamentos …
$50,303
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Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3 dormitorios cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu L…
$95,256
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Apartamento 1 habitación en Región del Mar Negro, Turquía
Apartamento 1 habitación
Región del Mar Negro, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/11
KOÇAHASANLI Proyecto residencial📍 Ubicación: Koçahasanlı🗓 Construcción Fecha de inicio: 31.0…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Karaagac, Turquía
Casa 5 habitaciones
Karaagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 471 m²
Estas villas independientes se encuentran en Buyukcekmece, istanbul, cerca del hermoso lago …
$1,40M
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Apartamento 4 habitaciones en Ilkadim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ilkadim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 2/5
$1,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/5
$3,17M
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
Amplio Piso a 500 m del Mar en Trabzon Araklı El piso está situado en el distrito Araklı de …
$112,557
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Apartamento 3 habitaciones en Düzce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Düzce, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3/3
$3,43M
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Apartamento 1 habitacion en Obakoy, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Obakoy, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Si usted está buscando apartamentos en venta en Oba Alanya, esta residencia boutique ofrece …
$198,472
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Tipos de propiedades en Región del Mar Negro

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Región del Mar Negro, Turquía

con Garaje
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