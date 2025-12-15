Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Caycuma, Turquía

apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/5
$3,99M
Dúplex 4 habitaciones en Filyos, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
$5,40M
Apartamento 4 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/5
$5,57M
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
$3,93M
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/5
$2,70M
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/6
$3,11M
Apartamento 4 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 1/5
$5,63M
